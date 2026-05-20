VCT Pacific Stage 1: Paper Rex kommt als Sieger über Full Sense hervor

HQ

Kürzlich sprachen wir über die Ergebnisse der EMEA Stage 1 Playoffs der Champions Tour Valorant Champions Tour und sprachen über die EMEA-Mannschaften, die sich im Juni ein Ticket für die Masters London gesichert haben, sowie über das einzelne Team, das ein Ticket für die Esports World Cup erhalten hat. Dies war jedoch nicht das einzige Event, denn auch die Pazifikregion beendete ihre Etappe 1, wobei nun ein Sieger im Rampenlicht stand.

Nachdem er Full Sense im Grand Final überzeugend mit 3:0 besiegt hatte, wurde Paper Rex zum Sieger der VCT Pacific Stage 1 gekrönt. Das bedeutet, dass Paper Rex ein Ticket für Masters London sowie den Esports-Weltcup-Platz der Region aus diesem Event erhalten hat, während Full Sense für den zweiten Platz ebenfalls einen Masters-London-Platz belegt, während Global Esports auf dem dritten Gesamtrang folgt.

Vor diesem Hintergrund haben nun drei der vier Regionen ihre Masters London-Vertreter bestimmt, was bedeutet, dass wir nur noch darauf warten, dass die Americas-Division ihr Spiel für Stage 1 abschließt, um die restlichen Plätze zu besetzen, eine Aufgabe, die bis Ende der Woche abgeschlossen sein wird.