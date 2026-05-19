VCT EMEA Stage 1: Team Heretics zum Champion nach Sieg über Team Vitality

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Die erste Etappe der Champions Tour 2026 Valorant in der EMEA-Region ist offiziell beendet. Das Turnier hat endlich einen Sieger gekrönt und die drei Mannschaften bestimmt, die bei Masters London aufsteigen und die Region vertreten werden, wenn diese im Juni beginnt.

Nach einem spannenden Finale setzte sich Team Heretics letztlich gegen Team Vitality durch, wo die Organisation ihren Gegner mit 3:2 besiegte, sich die Trophäe, eine Einladung zu Masters London und einen Platz bei der Esports-Weltmeisterschaft später im Sommer sicherte.

Darüber hinaus hat Team Vitality als Vizemeister auch einen Masters-London-Platz gesichert, ebenso wie das drittplatzierte Team FUT Esports. Obwohl sie das einzige andere Team war, das das Spiel am vergangenen Wochenende erreichte, verpasste Eternal Fire alles Angebotene, indem es das Turnier offiziell auf Platz vier beendete.

Masters London steht für diese Teams als nächstes an, das Spiel findet vom 2. bis 21. Juni statt, gefolgt vom Esports World Cup vom 2. bis 12. Juli und anschließend einer Rückkehr zum regionalen Spiel mit Phase 2 vom 15. Juli bis 30. August.