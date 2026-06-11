VCT Masters London 2026: FUT Esports und XLG Esports überstehen die Schweizer Bühne

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Wie wir gestern Morgen bereits erwähnt haben, sollte die Schweizer Etappe des Valorant Champions Tour Masters London-Turniers in den kommenden Stunden zu Ende gehen, mit zwei bereits qualifizierten Teams für die Playoffs, zwei bereits ausgeschiedenen Teams und vier Teams, die um zwei verbleibende Playoff-Tickets kämpfen.

Vor diesem Hintergrund kennen wir nun die Ergebnisse der Schweizer Etappe, da gestern die beiden letzten Spiele ausgetragen wurden. Zunächst schied FUT Esports nach einem Match, das 2:1 zugunsten des Ersteren ausging, aus NRG, während XLG Esports den Turnierlauf von Global Esports auf ähnliche Weise mit 2:1 beendete.

Das bedeutet, dass die Schweizer Bühne mit Leviatan, Team Vitality, FUT Esports und XLG Esports alle in die Playoffs einziehen, während Global Esports, NRG, Dragon Ranger Gaming und Full Sense alle ausgeschieden sind und nicht mehr erscheinen werden.