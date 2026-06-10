VCT Masters London: Wer wird sich Leviatan und Team Vitality in den Playoffs anschließen?

HQ

Wir befinden uns im letzten Tag des Schweizer Etappenteils desValorant Champions Tour Masters London-Events, bei dem bisher zwei der acht Teams dieser Spielrunde ein Playoff-Ticket gesichert haben, zwei endgültig aus dem Event ausgeschieden sind und vier sich in der Schwebe befinden, um eine Eliminierung zu vermeiden und einen der beiden anderen Playoff-Tickets zu sichern.

Die Schweizer Etappe ist recht prägnant, was bedeutet, dass die Teams nur zwei Siege erringen müssen, um weiterzukommen, wobei sowohl Leviatan als auch Team Vitality dies bereits geschafft haben. Ebenso reichen zwei Niederlagen, um ausgeknockt zu werden, und sowohl Dragon Ranger Gaming als auch Full Sense leiden unter diesem Schicksal.

Die verbleibenden vier Teams sind gegeneinander gesetzt, wobei alles auf dem Spiel steht. Es heißt, wie man so schön sagt, gewinnen und hinein, und ein Sieg ist das einzige Ergebnis, mit dem ein Team zufrieden sein wird. Zu diesem Zweck sind die Spielpläne für die heutigen finalen Schweizer-Phasenspiele wie folgt.



FUT Esports vs. NRG um 15:00 BST/16:00 CEST



Global Esports vs. XLG Esports um 18:00 BST/19:00 CEST



Die Gewinner schließen sich den vier Teams an, die bereits ihre Playoff-Tickets gesichert haben, indem sie kürzlich ihr jeweiliges regionales Turnier gewonnen haben, nämlich G2 Esports, EDward Gaming, Team Heretics und Paper Rex.