VCT Masters London 2026: Das Playoff-Bracket ist festgelegt, wobei die ersten Spiele festgelegt sind

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Tatsächlich stehen noch einige Spiele aus, die beim Valorant Champions Tour Masters London 2026 Turnier ausgetragen werden müssen, denn während die nächste und letzte Runde, die Playoffs, morgen am 12. Juni beginnen, läuft sie bis zum 21. Juni, also nächsten Sonntag.

Vor diesem Hintergrund wurde das acht-Team-Playoff-Bracket nun nach Abschluss der gestrigen Schweizer Runde gesetzt, und die Ergebnisse für diesen Spielabschnitt können Sie hier sehen.

Die Playoffs werden im Doppel-K.-o.-Format stattfinden, was bedeutet, dass Teams ein Spiel verlieren und im Turnier bleiben können (es sei denn, ein Team bleibt ungeschlagen ins Grand Final und verliert dann dieses Finale), und damit wissen wir nun die Eröffnungsspiele und wie alle acht Teams gesetzt wurden. Sehen Sie sich unten die Viertelfinalspiele des Oberen Brackets an.



Paper Rex gegen Leviathan um 15:00 BST/16:00 MESZ



Team Heretics gegen Team Vitality um 18:00 BST/19:00 MESZ



Edward Gaming vs. FUT Esports um 15:00 BST/16:00 CEST



G2 Esports vs. XLG Esports um 18:00 BST/19:00 MESZ



Mit diesen Spielplänen im Hinterkopf, welches Team ist Ihr Favorit, um die ganze Distanz zu gehen?