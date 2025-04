Vatikan bringt Antoni Gaudí der Heiligsprechung einen Schritt näher

HQ

Die neuesten Nachrichten über Spanien . Mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tod hat Antoni Gaudí, der Visionär hinter der Sagrada Familia in Barcelona, seinen ersten formellen Schritt in Richtung Heiligkeit getan. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung würdigte Papst Franziskus seine "heroischen Tugenden" und signalisierte damit den Beginn eines Prozesses, auf den viele Gläubige seit Jahrzehnten gewartet haben.

Gaudí, der dafür bekannt ist, Hingabe und Design zu verbinden, hat mit seinen architektonischen Werken, insbesondere der unvollendeten Basilika, nicht nur Bewunderung, sondern auch spirituelle Reflexion und sogar Bekehrung hervorgerufen. Da sich die Sagrada Familia ihrer Fertigstellung im Jahr 2026 nähert, bleibt die Frage: Sehen Sie etwas Heiliges in der Art und Weise, wie Gaudí seine Gebäude gestaltete?