Vance besteht darauf, dass Trump einen langwierigen Iran-Krieg "nicht zulassen" werde

Vizepräsident JD Vance sagte, Präsident Donald Trump werde nicht zulassen, dass der Konflikt mit Iran in einen langwierigen Krieg ausartet, und argumentierte, die Regierung habe ein klares und begrenztes Ziel. Im Gespräch mit Fox News sagte Vance, es gebe "keine Möglichkeit", dass Trump einen mehrjährigen Kampf ohne ein klares Endziel zulassen würde.

Laut Vance besteht das Hauptziel darin, sicherzustellen, dass Iran keine Atombombe erlangen kann. Trump hat übergeordnete Ziele dargelegt, darunter die Schwächung der iranischen Raketenfähigkeiten, das Angriff auf die Marine und die Verhinderung Teherans Unterstützung von Stellvertretergruppen im gesamten Nahen Osten.

Die Operation hat bereits zu US-Opfern geführt. Das US Central Command bestätigte, dass seit der ersten Angriffswelle sechs amerikanische Soldaten getötet wurden, wobei Beamte warnen, dass weitere Verluste möglich bleiben, da die Kampagne sich intensiviert...

Wie er bei Fox News sagt:

Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass Donald Trump zulassen wird, dass dieses Land in einen mehrjährigen Konflikt gerät, ohne klares Ende in Sicht und ohne klares Ziel. Der Präsident möchte den Iranern und der Welt klarstellen, dass er nicht ruhen wird, bis er das alles entscheidende Ziel erreicht hat, sicherzustellen, dass Iran keine Atombombe haben kann.