Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 lässt bezahlte Clans fallen und fügt sie dem Basisspiel hinzu

Während die Fans jahrelang auf Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gewartet hatten, gab es unter ihnen eine gewisse Beklommenheit, als sie erfuhren, dass die Lasombra- und Toreador-Clans kostenpflichtige DLCs erhalten würden. Paradox und The Chinese Room sind jedoch inzwischen davon abgerückt und haben beschlossen, alle sechs spielbaren Clans bei der Veröffentlichung mit dem Basisspiel für alle hinzuzufügen.

Wenn du stattdessen mehr aus dem kommenden Vampir-RPG herausholen wolltest, indem du die Premium Edition bestellt hast, erhältst du Zugang zu zwei Story-DLCs, wie im Trailer unten enthüllt. Sie lassen Sie Bennys Seite der Geschichte in "Loose Cannon" und Ysabellas eigene Erzählung in "Die Blume und die Flamme" weiter erkunden. Außerdem erhältst du sofortigen Zugriff auf den Santa Monica Memories DLC, wenn du die Premium-Version erhältst.

Die oben genannten Story-DLCs werden zum Start nicht verfügbar sein und sind stattdessen im Expansion Pass des Spiels enthalten. Nachdem die Kontroverse um bezahlte Clans anscheinend geklärt ist, müssen wir jetzt nur noch bis zur Veröffentlichung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 am 21. Oktober warten, um zu sehen, ob sich das Warten gelohnt hat.