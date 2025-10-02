Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 enthüllt die Sprecher im neuen Trailer
Game of Thrones- und Hitman-Alumni komplettieren diese gestapelte Besetzung.
In einem neuen Trailer zu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 haben wir einen Blick auf die Hauptsprecher des Spiels geworfen. Jetzt wissen wir, wer hinter unseren Lieblingsvampiren, Dünnblütern, Sterblichen und mehr in diesem mit Spannung erwarteten RPG-Nachfolger steckt.
Der Hauptprotagonist, Phyre, hat die Möglichkeit, als Mann oder Frau gespielt zu werden, und so haben wir zwei Synchronsprecher in der Rolle unseres Hauptdarstellers. Tommy Sim'aan (den ihr vielleicht als Orpheus aus Baldur's Gate III kennt) spielt den männlichen Phyre, und Hara Yannas spielt den weiblichen Phyre.
An anderer Stelle sehen wir die Hitman-Darstellerin Jane Perry in der Rolle des Lou Graham und die Game of Thrones-Alumni Kae Alexander und Patrick O'Kane als Ryong Choi bzw. Benny Muldoon. Unten haben wir auch die vollständige Besetzungsliste sowie den Trailer.
- Weiblicher Stamm: Hara Yannas
- Männlicher Stamm: Tommy Sim'aan
- Fabien: Ronan Summers
- Lou Graham: Jane Perry
- Michael "Tolly" Tolliver: David Menkin
- Safia Ulusoy: Amrita Acharia
- Ryong Choi: Kae Alexander
- Katsumi Ishizaka: Elizabeth Chan
- Ysabella Moore: Joan Iyola
- Fletcher: Rufus Wright
- Frau Amelia Thorn: Bethan Dixon Bate
- Simeon "Silky" Ladock: Alan Turkington
- Niko Angelov: Martin Razpopov
- Patience Roswell: Billy Peck
- Onda Cardosa: Jamiyla Ocasio
- Max Webber: Osy Ikhile
- Willem Axel: Richard Brake
- Benny Muldoon: Patrick O'Kane
- Wette des Abends: Amanda Huddleston
- Gideon Hall: Alec Newman