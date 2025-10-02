Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 enthüllt die Sprecher im neuen Trailer

HQ

In einem neuen Trailer zu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 haben wir einen Blick auf die Hauptsprecher des Spiels geworfen. Jetzt wissen wir, wer hinter unseren Lieblingsvampiren, Dünnblütern, Sterblichen und mehr in diesem mit Spannung erwarteten RPG-Nachfolger steckt.

Der Hauptprotagonist, Phyre, hat die Möglichkeit, als Mann oder Frau gespielt zu werden, und so haben wir zwei Synchronsprecher in der Rolle unseres Hauptdarstellers. Tommy Sim'aan (den ihr vielleicht als Orpheus aus Baldur's Gate III kennt) spielt den männlichen Phyre, und Hara Yannas spielt den weiblichen Phyre.

An anderer Stelle sehen wir die Hitman-Darstellerin Jane Perry in der Rolle des Lou Graham und die Game of Thrones-Alumni Kae Alexander und Patrick O'Kane als Ryong Choi bzw. Benny Muldoon. Unten haben wir auch die vollständige Besetzungsliste sowie den Trailer.



Weiblicher Stamm: Hara Yannas



Männlicher Stamm: Tommy Sim'aan



Fabien: Ronan Summers



Lou Graham: Jane Perry



Michael "Tolly" Tolliver: David Menkin



Safia Ulusoy: Amrita Acharia



Ryong Choi: Kae Alexander



Katsumi Ishizaka: Elizabeth Chan



Ysabella Moore: Joan Iyola



Fletcher: Rufus Wright



Frau Amelia Thorn: Bethan Dixon Bate



Simeon "Silky" Ladock: Alan Turkington



Niko Angelov: Martin Razpopov



Patience Roswell: Billy Peck



Onda Cardosa: Jamiyla Ocasio



Max Webber: Osy Ikhile



Willem Axel: Richard Brake



Benny Muldoon: Patrick O'Kane



Wette des Abends: Amanda Huddleston



Gideon Hall: Alec Newman

