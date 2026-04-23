Vampire Survivors creator Poncle hat über 15 Projekte in Arbeit

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Als Vampire Survivors erschien, wuchs das Spiel schnell und zog die Aufmerksamkeit von Millionen von Spielern auf sich, so viele, dass es das kleine Indie-Unternehmen Poncle von einem kleinen Fisch zu einem ziemlich großen Fisch machte. Heute ist Poncle auch im Spiele-Publishing tätig und nutzt seinen Reichtum und seine Einflussmöglichkeiten, um anderen Indie-Teams zu helfen, Fuß zu fassen. Aber es hat auch eigene große Pläne, darunter eine massive Erweiterung der Entwicklungskraft und Pläne, weltweit neue Studios zu eröffnen.

Im Gespräch mit The Game Business enthüllte Matteo Sapio, Chief Strategy Officer von Poncle, eine ganze Reihe von Informationen über das Unternehmen und seine Zukunftspläne. Zum einen wurde bekannt, dass Vampire Survivors inzwischen bis zu 27 Millionen Spieler erreicht hat und dass dieser Erfolg es Poncle ermöglicht, an über 15 kommenden Projekten zu arbeiten, mit noch mehr Ideen in sehr frühen und rudimentären Phasen.

Nicht alle davon werden jedoch Vampire-bezogene Spiele sein, da Poncle neue Wege erkundet, wo es möglich ist, und gleichzeitig seine Engine an andere Entwickler und Marken lizenziert, die eigene "Survivors"-Spiele machen wollen. Mit breiten Entwicklungshoffnungen wird Poncle sogar bald zwei neue Studios eröffnen, eines in Italien und eines in Japan, wobei dies offenbar auf Kosten der Drittanbieter-Veröffentlichungsbemühungen geschieht, die nun angeblich pausiert wurden.

Alles in allem ist es eine ziemlich aufregende Zeit, Fan oder Unterstützer des in London ansässigen Indie-Unternehmens zu sein.