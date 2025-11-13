Vampire Survivors bekommt auf Meta Quest ein blutiges Makeover

HQ

Mach dich bereit, Monster in einer völlig neuen Dimension zu töten, denn Vampire Survivors macht jetzt den Sprung hinüber zu VR. Und es sieht so verrückt und chaotisch aus, wie man es sich nur vorstellen kann. Radical Forge und Poncle haben das intensive Roguelike mit all den Unmengen an Monstern und vollständig dreidimensionalen Umgebungen für Meta Quest 3 und 3S adaptiert. Mit klassischen Schauplätzen aus dem Spiel, wie dem Verrückten Wald und der Intarsienbibliothek, können nun aus einer ganz neuen Perspektive erkundet werden.

Der Preis für das Erlebnis liegt bei zehn Dollar, was dies zur bisher teuersten Version des Spiels macht. Aber – dazu gehören immerhin die beiden Erweiterungen Legacy of the Moonspell und Tides of the Foscari. Schaut euch den Trailer und das offizielle Statement unten an.

"Wolltest du schon immer mal Poe Ratcho und seinen Knoblauch aus nächster Nähe sehen? Nun, jetzt können Sie es! Vielen Dank an Meta und Radical Forge, dass sie unsere Träume zur (virtuellen) Realität gemacht haben Erlebe das klassische Gameplay, das du kennst und liebst, während du auf einem Schloss stehst, in deinem Sarg liegst oder sogar in einer alten Käsefabrik tanzt! Es gibt so viele Möglichkeiten zu spielen"

Fühlen Sie sich von Vampire Survivors VR verführt?