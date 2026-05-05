Valves neuer Steam Controller war innerhalb von Minuten ausverkauft

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Valve hat seinen neuen Steam Controller auf den Markt gebracht, und scheinbar wollen viele Leute einen. Laut Gosu Gamers war der verfügbare Vorrat innerhalb weniger Minuten aufgebraucht.

Der neue Steam Controller ging am 4. Mai live und wurde innerhalb von Minuten übernommen, während der Steam Store kaum mithalten konnte. Glücklicherweise tauchte laut Gosu Gamers die Aktie im Laufe des Tages kurzzeitig wieder auf, was den Spielern kleine Zeitfenster bot, um ihr Glück zu versuchen.

Das Redesign des Steam Controllers orientiert sich klar an dem Steam Deck. Die aktualisierte Version behält die charakteristischen haptischen Trackpads bei, wechselt aber zu einem vertrauteren Layout. Es fügt außerdem Funktionen wie Grip Sense und ein touchgesteuertes Gyrosystem hinzu, das den Spielern eine präzisere Steuerung über PC-Titel ermöglicht.

Zweifellos warten viele noch auf ihre Chance, einen Steam Controller zu bekommen, also müssen sie einfach auf einen Nachstock warten.