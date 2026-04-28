Valve sagt, es ist "hart am Arbeiten" am Steam Deck 2

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Dieses Jahr bekommen wir eine brandneue Steam-Hardware-Reihe. Ein neuer Steam Controller, Steam Machine und Steam Frame, aber einige PC-Spieler hatten gehofft, ein neues und aktualisiertes Steam Deck als Abschluss zu bekommen. Stattdessen hält sich der alte Hund immer noch bei den jungen Welpen auf, während der Handheld-PC von 2022 noch vorhanden ist. Es ist immer noch ein sehr beliebtes Gerät, hat aber heutzutage Schwierigkeiten, einige moderne Spiele gut laufen zu lassen.

Im Gespräch mit IGN hatte Valve-Programmierer Pierre-Loup Griffais ein einigermaßen vielversprechendes Update für den Nachfolger des Steam Deck, auch wenn er kein Veröffentlichungsfenster darauf gesetzt hat. "Wir arbeiten hart daran. Und natürlich kann man bei jedem Schritt unserer Hardwareprojekte über die Jahre eine gerade Linie ziehen vom ursprünglichen Steam Controller und Steam Machine zum Steam Deck bis zu allem, was wir dieses Jahr ankündigen und veröffentlichen. Und wir erwarten, dass das Steam Deck 2 in vielerlei Hinsicht ähnlich sein wird, wobei vieles von dem, was wir hier tun, aus Lernergebnissen besteht, die darauf hinaufbauen", sagte er.

Wir wissen aber, dass Valve möchte, dass das neue Steam Deck das alte in Sachen Leistung übertrifft. Kleine Upgrades mit 20 bis 30 % besserer Leistung reichen für den Steam-Besitzer nicht aus, und so ist es am besten, dass Valve sich Zeit lässt, um eine Maschine zu bauen, die würdig ist, dem bisher beliebtesten Handheld-PC nachzufolgen. Hoffen wir einfach, dass sich bis zur Veröffentlichung der Preis für PC-Komponenten etwas beruhigt hat.