Valve erstattet Ashes of Creation Spielern Geld, selbst wenn sie die Rückerstattungsvoraussetzungen nicht erfüllen

Ashes of Creation, bereits als der größte Betrug in der Welt der Videospiele gilt, ist weiterhin das Gesprächsthema der Stadt. Glücklicherweise sind es diesmal gute Nachrichten, denn viele Spieler haben nach der Erfuhr der Absetzung des Spiels eine Rückerstattung beantragt, und Valve akzeptiert diese ohne Probleme.

Das ist berichtenswert, denn obwohl Steam erlaubt, Rückerstattungen zu beantragen, müssen diese genehmigt werden und eine Reihe von Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel dass das Spiel noch nicht veröffentlicht wurde, nicht mehr als 2 Stunden Spielzeit dauert oder nicht mehr als 14 Tage seit der Veröffentlichung vergangen sind.

Mit Ashes of Creation haben viele Spieler diese von Valve gestellten Anforderungen nicht erfüllt, aber Reddit hat bestätigt, dass auch ohne Erfüllung der Anforderungen Rückerstattungen akzeptiert werden. Obwohl es keine offizielle Stellungnahme von Steam oder Valve gab, glauben viele Nutzer, dass sie dies als Reaktion auf die unfaire Situation für Spieler getan haben, die mit der Absetzung des Spiels entstanden ist, und sie haben schnell ihre positiven Kommentare zu Valves "Fürsorge" für seine Community geäußert.

