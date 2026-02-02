Ashes of Creation s gesamtes Entwicklerteam entlassen, MMO endgültig eingestellt

HQ

Ashes of Creation, der erfolgreichste MMO-Kickstarter aller Zeiten, scheint seinen letzten Atemzug verloren zu haben. Nach Streitigkeiten zwischen den leitenden Entwicklern und den Führungskräften, die das Unternehmen kontrollieren, kam es zu einer Massenentlassung, wobei ein Großteil des Unternehmenspersonals nun bestätigt hat, dass das gesamte Entwicklungsteam entlassen wurde.

"Wie das alles endete... Ich habe nicht wirklich die richtigen Worte. Es war nicht das, was ich erwartet hatte. Aber ich behalte das Gute fest, weil es so viel davon gab", schrieb Margaret Krohn (über PC Gamer).

Krohn bestätigte jedoch, dass "das gesamte" Entwicklungsteam entlassen wurde, und in einem Beitrag auf Ashes of Creation s Discord-Gründer und Creative Director Steven Sharif gab es noch mehr Klarheit. "Die Kontrolle über das Unternehmen ging von mir weg, und der Vorstand begann, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen ich ethisch nicht einverstanden oder umsetzen konnte. Deshalb entschied ich mich, aus Protest zurückzutreten, anstatt meinen Namen oder meine Autorität für Entscheidungen zu geben, die ich ethisch nicht unterstützen konnte. Nach meinem Rücktritt trat ein Großteil des Führungsteams zurück. Nach diesen Abgängen entschied der Vorstand, WARN-Act-Mitteilungen zu erlassen und mit einer Massenentlassung fortzufahren", erklärte er.

Obwohl die Zeichen schon seit einiger Zeit an der Wand waren und Ashes of Creation seit Jahren keinen großen Fortschritt gemacht hatte, gab es Ende letzter Woche Hoffnung, nachdem ein Brief zahlreiche Probleme mit dem Spiel angesprochen und erklärt hatte, dass diese behoben würden. Leider scheint dieses Update so bald nicht zu kommen.