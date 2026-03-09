Valve bestätigt erneut die Veröffentlichung der Steam Machine im Jahr 2026

HQ

Ende letzten Jahres präsentierte Valve seine neue Hardwarelinie. Ein neuer Steam Controller, Steam Frame, und der Hauptschlagzeilen-Hitze, die halbe Konsole, halb PC der Steam Machine. Valve stieg in den Konsolenmarkt ein und kündigte an, dies Anfang 2026 zu tun.

Aufgrund der RAM- und Speicherengpässe, die alles im Bereich Gaming und PC betreffen, musste Valve jedoch die Veröffentlichung der Steam Machine und ihrer Pendants von Anfang des Jahres auf später im Jahr 2026 verschieben. Dann hieß es in einem Beitrag der Steam Community am Wochenende, dass das Unternehmen nur hofft, die Hardware dieses Jahr herausbringen zu können.

Dies wurde jedoch geändert, und der Beitrag sagt nun, dass der Plan ist, die neue Hardware-Charge von Steam definitiv 2026 zu veröffentlichen. "Wir haben kürzlich mitgeteilt, dass es Herausforderungen mit Speicher- und Speicherengpässen gibt, aber wir werden dieses Jahr alle drei Produkte ausliefern. Weitere Updates werden veröffentlicht, sobald wir unsere Pläne finalisieren", schrieb Valve.

Wir sollten wahrscheinlich nicht bald mit einer Veröffentlichung rechnen, aber es scheint, als wäre Valve wieder bereit, mit dieser neuen Hardware-Reihe loszulegen. Die Steam Machine scheint ein großer Hit zu sein, sobald sie erscheint, solange der Preis nicht zu sehr für die Geldbeutel der Leute wirkt. PC-Spieler wünschen sich ein kleines, leistungsfähiges Gaming-Setup, das ins Wohnzimmer passt, aber in der heutigen Zeit werden sie wahrscheinlich nur begrenzt viel ausgeben.