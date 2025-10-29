HQ

Das rumänische Verteidigungsministerium hat berichtet, dass die USA planen, die Zahl der an der Ostflanke der NATO stationierten Truppen zu reduzieren. Laut Reuters war diese Entscheidung zu erwarten, da sich die Prioritäten der Vereinigten Staaten während der aktuellen Regierung geändert haben.

Nach Ansicht der USA wird Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen müssen, da sich die Vereinigten Staaten stärker auf ihre eigenen Grenzen und den indopazifischen Raum konzentrieren. Dennoch werden etwa 1 000 US-Soldaten in Rumänien bleiben. Es wurde jedoch nicht angegeben, wie viele zurückgezogen werden.

Ein NATO-Beamter erklärte jedoch, dass Anpassungen an den US-Einsätzen nicht ungewöhnlich seien. Gleichzeitig sagte der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, bereits im September, dass Washington seine Truppenpräsenz in Polen erhöhen könnte. Und wie es der Zufall will, sagte der polnische Verteidigungsminister Wladysław Kosiniak-Kamysz, dass Warschau keine Informationen über eine mögliche Reduzierung der US-Truppen auf seinem Territorium erhalten habe.

Die Stärkung der NATO-Ostflanke schreitet weiter voran, und Rumänien hat von den USA ein "fortschrittliches Luftverteidigungssystem" erhalten, das einen besseren Schutz gegen Drohnen bedeutet, die in den rumänischen Luftraum eindringen.