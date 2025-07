USA demobilisieren 2.000 Soldaten der Nationalgarde in Los Angeles

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Die Einwanderungsagenda der derzeitigen US-Regierung führt zu einem transnationalen Problem, dessen soziale Auswirkungen vor allem in den Gebieten mit dem höchsten Anteil an Einwanderern der ersten und zweiten Generation zu spüren sind. Im vergangenen Juni lösten die heißen Abschiebungen in der Stadt Los Angeles eine Welle von Unruhen aus, die so schwerwiegend waren, dass der Gouverneur von Kalifornien die Nationalgarde rufen musste, um die Ordnung auf den Straßen wiederherzustellen. Mehr als 4.000 Soldaten der Nationalgarde aus Freiwilligen und Reservisten waren im Einsatz.

Obwohl die meisten Proteste friedlich verliefen, schlugen einige in Ausschreitungen und Plünderungen um. Nun scheint endlich wieder Ordnung auf die Straße zu bringen, und 2.000 Soldaten wurden demobilisiert und werden nach Hause zurückkehren können, wie EFE berichtet. Weitere 2.000 Soldaten sind weiterhin im Einsatz, um Regierungsgebäude sowie Regierungspersonal zu schützen, das an Einwanderungsrazzien der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) beteiligt ist.

Die verbleibenden 2.000 Soldaten bleiben vor Ort, während das Thema aus den Tagesnachrichten verschwunden ist. Bemerkenswert ist, dass die Frage des Militäreinsatzes (einschließlich 700 Marines) immer noch vor dem Bundesberufungsgericht in Kalifornien anhängig ist, das zunächst entschied, dass Trump die Kontrolle über die Truppen behalten kann, obwohl es sich um eine staatliche und nicht um eine bundesstaatliche Gerichtsbarkeit handelt.