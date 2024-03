US-Kinokassen: Ghostbusters: Frozen Empire führt das Feld mit geschätzten 41 bis 44 Millionen US-Dollar an

HQ

2024 war bisher ein ziemlich trockenes Jahr in Bezug auf Kinostarts, aber diese Woche wurde einer der am meisten erwarteten Filme veröffentlicht.

Ghostbusters: Frozen Empire debütierte am Freitagabend und spielte 16 Millionen US-Dollar an den US-Kinokassen ein, davon 4,7 Millionen US-Dollar in der Vorpremiere am Donnerstagabend. Es wird erwartet, dass sich der Film diese Woche mit geschätzten 41-44 Millionen US-Dollar an der Spitze der Charts platzieren wird, was nur knapp hinter den 44 Millionen US-Dollar liegt, die Ghostbusters: Afterlife im Jahr 2021 eingespielt hat.

Eine Herausforderung, mit der der Film konfrontiert ist, sind die gemischten Kritiken. Frozen Empire hat derzeit eine Bewertung von 6,6/10 auf IMDb und eine Bewertung von 43% auf Rotten Tomatoes.

Werden Sie dieses Wochenende Ghostbusters: Frozen Empire sehen?

Danke, THR.