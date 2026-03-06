US-Gesetze, die ausländische Investitionen beim Kauf von KI-Chips erzwingen sollen

HQ

In einer klaren Abkehr von bisherigen Exportpolitiken arbeitet die Trump-Regierung laut Reuters an neuen Gesetzen, die den Export von KI-Chips auf einem Quid-pro-quo-Rahmen basieren sollen. Eine offizielle Bestätigung eines neuen Rechtsrahmens wurde auf X vom US-Handelsministerium vorgenommen.

Kurz gesagt: Jedes Unternehmen, das große Bestellungen von 200.000 oder mehr an KI-Computerchips kaufen möchte, muss in KI-Rechenzentren oder Sicherheitsgarantien in den USA investieren und Exportkontrollbeamten die Standorte der Einrichtung ermöglichen.

Zuvor war der Verkauf solcher fortschrittlicher Technologien an Verbündete unter früheren Regierungen nicht reguliert, weshalb der neue Rechtsrahmen – der noch nicht finalisiert ist – einen sehr markanten Wandel in der Export- und Sicherheitspolitik markiert. Dies scheint ein klarer Weg zu sein, der Trump-Regierung Einfluss zu verleihen, da politische Verhandlungen der Hauptweg sein könnten, um Zugang zur Technologie zu sichern.

Bereits auf schwarzer Liste stehende Länder sind nicht betroffen, ebenso wenig wie Länder wie China, die erst kürzlich für den Versand von KI-Chips der letzten Generation zugelassen wurden, aber es scheint eine Schlupfloch zu geben, da kleinere Lieferungen, selbst unter 1000 Chips, möglicherweise ebenfalls eine Lizenz erfordern, wobei der einzige Weg, dies zu vermeiden, darin besteht, dass der Hersteller die Nutzung überwacht. und jede Form von Verknüpfung zu deaktivieren, also jegliche Form von Daisy-Chaining oder Cluster-Nutzung, während der Export von über 100.000 Chips staatliche Eingriffe erfordern wird, um Zusicherungen zu bieten, wie es Saudi-Arabien bereits tut.