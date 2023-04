Update hat Ray-Tracing anscheinend aus den PC-Versionen von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 gezogen

HQ

In einer eher ungewöhnlichen Wendung der Ereignisse scheint es, als hätte Capcom die Raytracing-Unterstützung von den PC-Versionen von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 übernommen. In den letzten Tagen wurde von einer Reihe von Benutzern bemerkt, dass Spieler berichten, dass sie nach dem letzten Update des Spiels die Rendering-Technik in den Steam-Editionen der Spiele nicht mehr aktivieren können.

Warum dies geschehen ist, hat Capcom noch keine Erklärung abgegeben, die auf die Gründe für diese Entscheidung anspielt, was bedeutet, dass wir nur abwarten müssen, ob dies ein Fehler war oder ob Ray-Tracing aus irgendeinem Grund aus beiden Spielen entfernt werden musste.

Danke, TheGamer.