Until Dawn 2 wird im Remake angeteasert, und es ist echt, wie ein Leaker sagt

Until Dawn erscheint heute auf PS5 und PC: Dieses Remake des Titels von Supermassive Games aus dem Jahr 2015 hat einige Kontroversen um seine Grafik, Leistung und die ewige Debatte "ob es notwendig war" ausgelöst (aufgrund der Veröffentlichung wurde das Originalspiel aus dem PS Store entfernt).

Es wurde auch ohne jeglichen Input von Supermassive Games gemacht, die Berichten zufolge kein gutes Verhältnis zu Sony hatten. Das bedeutet, dass das Remake von einem neuen Studio, Ballistic Moon, gemacht wurde.

Die großartige Neuigkeit ist, dass dieses Remake zumindest andeutet, dass Sony seine Marke erneut fördert: Die Verfilmung macht bei PlayStation Productions Fortschritte und es gibt schon Spekulationen über Until Dawn 2.

Woher kommen die Gerüchte über Untul Dawn 2?

Until Dawn Remakes erscheinen heute, am 4. Oktober, aber einige Benutzer haben es geschafft, früher ein Exemplar zu bekommen, und haben das Spiel gelobt. Auf diese Weise wurde festgestellt, dass es eine neue Post-Credits-Szene gibt, in der Hayden Panettiere, die Darstellerin des Originalspiels, mit einer neuen Zeile zurückkehrt, die speziell für diese Version aufgenommen wurde und angeblich viele Jahre später spielt.

Nutzer auf Reddit kommentieren, dass die Schauspielerin tatsächlich zurückgekehrt ist, um neue Motion-Captures und Stimmen für die Szene aufzunehmen, wie in einer Dokumentation im Spiel zu sehen ist, die eine Fortsetzung ankündigt.

Um Öl ins Feuer zu gießen, hat der Leaker "Shpeshal_Nick" gesagt, dass Until Dawn 2 bereits in der Entwicklung ist, aber nicht von Ballistic Moon. Stattdessen ist es Firesprite, ein weiteres First-Party-Studio von Sony, das an einem abgesagten Live-Service-Reboot von Twisted Metal sowie an Horizon: Call of the Mountain gearbeitet hat.