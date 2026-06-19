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Die Region Kaschmir war schon immer ein Brennpunkt und eine echte Herausforderung für Indien und Pakistan, die zwei unterschiedliche Gebiete verwalten. Obwohl es im Allgemeinen der von Indien verwaltete Teil war, der am lautesten seinen Widerspruch geäußert hat, stellen jüngste Ereignisse die Verwaltung Islamabads infrage.

Das Awami Joint Action Committee (JAAC) ist eine lokale soziale und gewerkschaftliche Gruppe, die kürzlich verboten wurde, nachdem am 9. Juni ein Streikaufruf gegen die Reservierung von 12 Sitzen für Flüchtlinge bei den Wahlen am 27. Juli zur 45-sitzigen Regionalversammlung erfolgte. Tausende Unterstützer gingen auf die Straßen, um zu protestieren, und gerieten mit der Polizei aneinander. Laut Reuters wurden zwischen dem 6. und 14. Juni mindestens 20 Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt. Der Polizeichef berichtete seinerseits, dass vier Polizisten getötet, fast hundert Polizisten verletzt und mehr als 500 Personen festgenommen wurden.

Die Regierung hat das Gebiet effektiv abgeriegelt und verhängt Beschränkungen für Treibstoff und den Zugang zu lebenswichtigen Gütern. Tankstellen sind geschlossen, während Supermärkte und Apotheken mit einem begrenzten Fahrplan betrieben werden. Auch der Internet- und Satellitenzugang in der Gegend wurde unterbrochen. Für eine verarmte Bevölkerung, die bereits gefährdet ist, ist der Lockdown gleichbedeutend mit Selbstmord. Ohne wirtschaftliche Aktivitäten und ohne Anzeichen dafür, dass Regierung und JAAC-Anhänger eine Einigung erzielen werden, wird Chaos weiterhin auf den Straßen herrschen.