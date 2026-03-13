Universal verspricht längere Kinolaufzeiten für kommende Filme

HQ

Während der Pandemie warf Hollywood fast sein gesamtes altes Vertriebsmodell über Bord. Die Kinoveröffentlichungen gingen zurück, das Streaming wuchs, und viele Verleiher begannen, Kinos als Vergangenheit zu behandeln. Doch Filmemacher haben hartnäckig zurückgeschlagen, und das Publikum an vielen Orten hat zumindest teilweise den Weg zurück ins Kino gefunden, auch wenn es kaum noch so groß ist wie früher.

Universal möchte diese Bewegung nun unterstützen und garantiert, dass alle neuen Filme des Unternehmens mindestens fünf Wochenenden im Kino laufen dürfen, bevor sie digital veröffentlicht werden. Ab nächstem Jahr wird dies auf sieben Wochenenden verlängert – also etwa 45 Tage – Exklusivität für die Kinos. Ob das ein Schritt in die richtige Richtung ist oder nicht, hängt natürlich davon ab, wen man fragt.

Ein Sprecher von Universal sagte:

"Unsere Fensterstrategie war immer darauf ausgelegt, sich mit dem Markt zu entwickeln, aber wir glauben fest an die Vorrangstellung der Kinoexklusivität und daran, eng mit unseren Ausstellungspartnern zusammenzuarbeiten, um ein gesundes, nachhaltiges Theaterökosystem zu unterstützen."

Auch das ist eine ziemlich interessante Kursänderung gegenüber Universal. Das Studio war tatsächlich einer der aggressivsten Akteure, als die Pandemie ausbrach. Es war eines der ersten, das begann, mit schnelleren digitalen Veröffentlichungen zu experimentieren. Was natürlich heftige Kritik von Kinoketten hervorrief, deren Einnahmen verschwanden.

Aber jetzt ist die Idee, das Frühere wieder aufzubauen und einen Teil der Rolle des Kinos als (zumindest auf dem Papier) ultimativen Ort zum Filmkonsum wiederherzustellen.

Was hältst du davon – gut oder schlecht?