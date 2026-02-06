Ukraine-Russland einigen sich auf Gefangenenaustausch und planen neue Friedensgespräche nach dem Treffen in Abu Dhabi

HQ

Die Ukraine und Russland schlossen am Donnerstag in Abu Dhabi eine zweite Runde der von den USA vermittelten Friedensgespräche ab, einigten sich auf einen großen Gefangenenaustausch und die bald wiederaufnehmenden Verhandlungen – was beide Seiten als konstruktiven Schritt zur Beendigung des Krieges bezeichneten. Das Geschäft führte laut US-Sondergesandtem Steve Witkoff zum Austausch von 314 Kriegsgefangenen, dem ersten solchen Austausch seit fünf Monaten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, einige der befreiten Soldaten seien fast vier Jahre lang festgehalten worden, und bestätigte, dass bald eine neue Gesprächsrunde stattfinden werde, wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten. Während er diplomatische Bemühungen begrüßte, bekräftigte Selenskyj, dass jedes Friedensabkommen feste Sicherheitsgarantien enthalten müsse, um eine zukünftige russische Aggression zu verhindern.

Trotz des Durchbruchs bleiben zentrale Fragen ungelöst. Russland fordert weiterhin, dass die Ukraine sich aus der Region Donezk zurückzieht, eine Bedingung, die Kiew abgelehnt hat und stattdessen darauf besteht, den Konflikt entlang der aktuellen Frontlinien einzufrieren. Die Kämpfe dauern an der 1.200 Kilometer langen Front an, was die Schwierigkeit unterstreicht, diplomatische Fortschritte in einen dauerhaften Waffenstillstand umzusetzen...