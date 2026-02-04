Die Ukraine und Russland eröffnen in Abu Dhabi eine zweite Runde der von den USA vermittelten Friedensgespräche

HQ

Ukrainische und russische Delegationen begannen am Mittwoch in Abu Dhabi eine zweite Runde von US-vermittelten Friedensgesprächen und nahmen die Bemühungen zur Beendigung des Krieges fast vier Jahre nach Moskaus umfassender Invasion wieder auf. Die Diskussionen finden in einem trilateralen Format statt, an dem die Ukraine, die Vereinigten Staaten und Russland beteiligt sind, wobei Arbeitsgruppen vor einer gemeinsamen Sitzung spezifische Fragen behandeln sollen, um die Positionen zu übereinstimmen.

Die Gespräche finden inmitten neuer Spannungen auf dem Schlachtfeld statt, wobei Kiew Russland vorwirft, einen kürzlich von den USA unterstützten Energiewaffenstillstand auszunutzen, um verstärkte Raketenangriffe vorzubereiten. Am Verhandlungstisch bestehen weiterhin tiefe Spaltungen über Territorium und die Zukunft des von Russland besetzten Kernkraftwerks Saporischschja. Moskau drängt die Ukraine, sich aus der gesamten östlichen Donezk-Region zurückzuziehen, während Kiew darauf besteht, dass jede Einigung den Konflikt entlang der aktuellen Frontlinien einfrieren muss und einseitige Zugeständnisse ablehnt.

Russland besetzt derzeit etwa 20 % des ukrainischen Territoriums, einschließlich der Krim und Teilen des Donbas, und hat im vergangenen Jahr schrittweise Zuwächse erzielt. Die öffentliche Meinung in der Ukraine ist weiterhin entschieden gegen die Abtretung von Land, viele äußern Skepsis, dass die Gespräche in Abu Dhabi einen Durchbruch bringen werden. Die erste Verhandlungsrunde, die letzten Monat stattfand, markierte das erste direkte öffentliche Engagement zwischen den beiden Seiten seit Kriegsbeginn...