Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Ukraine nach Angaben des ukrainischen Militärs einen Präzisionsschlag auf eine russische Chemiefabrik mit in Großbritannien hergestellten Storm Shadow-Raketen gestartet hat.

Es wird angenommen, dass das Ziel in Brjansk eine Schlüsselrolle in der russischen Verteidigungsindustrie spielt und Materialien für Waffen und Munition herstellt.

Nach dem Angriff reagierte Russland mit einer groß angelegten Welle von Raketen- und Drohnenangriffen in mehreren ukrainischen Regionen, bei denen die Infrastruktur beschädigt und zivile Opfer gefordert wurden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ukraine die in Großbritannien hergestellte Langstreckenwaffe einsetzt, aber der Angriff erfolgt nur wenige Tage, nachdem Trump sich geweigert hatte, der Ukraine in den USA hergestellte Langstreckenwaffen zu liefern.

Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!