UFC-Kämpfer Conor McGregor vor einem Zivilgericht der Vergewaltigung für schuldig befunden

Conor Mcregor, ehemaliger UFC-Champion im Federgewicht und Leichtgewicht und einer der bestbezahlten Sportler aller Zeiten, ist der Vergewaltigung für schuldig befunden worden. Nach einem zweiwöchigen Prozess hat das Zivilgericht in Dublin die Zahlung von 250.000 Dollar Schadenersatz an das Opfer angeordnet.

Die Vergewaltigung ereignete sich im Dezember 2018 in einem Hotel in Dublin. Das Opfer, Nikita Hand, bot genügend Beweise an, um die Geschworenen zu überzeugen, einschließlich medizinischer Berichte über die Verletzungen, die sie erlitten hatte.

Das Opfer sagt, McGregor habe sie gewürgt, nachdem sie sich geweigert hatte, Sex mit dem UFC-Kämpfer zu haben. Die Ärzte sagten, sie habe "mittelschwere bis schwere" Verletzungen, wie RTÉ berichtete.

Zunächst lehnte es die Staatsanwaltschaft ab, Anklage zu erheben. McGregor wurde dann vor einem Zivilgericht von Handm verklagt, die sagte, sie hoffe, dass der Fall andere Opfer von Übergriffen ermutigen werde, Gerechtigkeit zu suchen.

Und das, obwohl McGregor zur Zahlung von 250.000 Euro für allgemeinen Schadenersatz verurteilt wurde, einschließlich finanzieller Schäden, nachdem sie aufgrund eines Posttraumata nicht arbeiten konnte. Die Jury sprach keinen erschwerenden oder exemplarischen Schadenersatz zu.

Der Richter ist auch der Meinung, dass ein anderer Vorfall im Juni 2024, als maskierte Männer in Hands Haus einbrachen und auf ihren Partner einstachen, nichts mit dem Vorfall zu tun hat.