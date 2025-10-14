UEFA kündigt "Eröffnungsspiel" der Champions League 2027/28 an, Übertragungsrechte sollen weltweit verkauft werden

HQ

Die UEFA hat eine neue Änderung bei den zukünftigen Champions-League-Ausgaben der Männer ab 2027/28 angekündigt. Beginnend in zwei Saisons wird es ein "Eröffnungsspiel" mit dem aktuellen Champion des Wettbewerbs geben, das das einzige Spiel aus der Ligaphase ist, das am Dienstag der Eröffnungswoche ausgetragen wird. Die restlichen 17 Spiele werden am Mittwoch und Donnerstag ausgetragen.

Dies ist eine Änderung gegenüber dem üblichen Zeitplan, bei dem die Champions-League-Spiele am Dienstag und Mittwoch ausgetragen werden. Die einzige Ausnahme in diesem Jahr war die Eröffnungswoche, in der die Spiele gleichmäßig auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag verteilt waren, und der letzte Spieltag der Ligaphase, an dem jedes Spiel am Mittwoch, den 28. Januar, zur gleichen Zeit ausgetragen wird.

Diese Änderung kommt zur gleichen Zeit, in der die UEFA mit UC3, dem Joint Venture zwischen der UEFA und den Klubs für die Verwaltung der Rechte, neue Wege für den Verkauf der Übertragungsrechte für dieses Eröffnungsspiel beschließt: Sie werden zum ersten Mal weltweit verkauft, anstatt wie bisher (und auch weiterhin mit dem Rest des Wettbewerbs) verkauft zu werden. Sie werden je nach Land oder Region unterschiedlich verkauft.

Auf diese Weise hoffen sie, das Eröffnungsspiel zu einem "herausragenden Ereignis" zu machen, ähnlich wie es die Amerikaner mit der NFL (oder die Deutschen mit der Bundesliga) gerne tun, das möglicherweise von einem Streaming-Dienst wie Prime Video oder Disney+ (das die Women's Champions League bereits weltweit über ESPN überträgt) weltweit übertragen werden könnte.

Sind Sie mit den Änderungen einverstanden, die die UEFA vorgenommen hat, um die Sichtbarkeit der Champions League weltweit zu erhöhen?