UEFA Conference League Vorschau: Spiele heute Abend mit vorläufigen Ergebnissen

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Wir sind nur wenige Stunden davon entfernt, die Viertelfinalisten der UEFA Conference League zu erfahren, dem dritthöchsten UEFA-Fußballvereinswettbewerb in seiner fünften Ausgabe. Das Rückspiel des Viertelfinals findet heute, Donnerstag, den 19. März, statt, und die meisten Begegnungen sind offen: Nur AEK Athen ging letzte Woche mit 4:0 gegen Celje nahezu endgültig in Führung.

Auch Rayo Vallecano und Shakhtar haben heute Abend solide Führungen, aber für Crystal Palace sieht es nicht so gut aus, das einzige englische Team im Wettbewerb, das nach einem 0:0 in der vergangenen Woche versucht, das Ausscheiden zu vermeiden, wie es den meisten ihrer Freunde in der Champions League mit Ausnahme von Arsenal und Liverpool passiert ist.

Hier ist eine Liste der Spiele der UEFA Conference League heute Nachmittag und Abend sowie die Ergebnisse der letzten Woche:

Zeiten der Conference League-Spiele am 19. März



AEK Athen gegen Celje (4-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



AEK Larnaca gegen Crystal Palace (0-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



Mainz gegen Sigma Olomouc (0-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



Raków gegen Fiorentina (1-2): 18:45 CET, 17:45 GMT



Rayo Vallecano gegen Samsunspor (3-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Shakhtar gegen Lech Poznań (3-1): 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Sparta Praha gegen AZ Alkmaar (1-2): 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Straßburg gegen Rijeka (2:1): 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Wer glaubst du, wird sich für das Viertelfinale der UEFA Conference League qualifizieren?