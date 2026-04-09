Sport
UEFA Conference League Viertelfinale: Spielplan für Donnerstag, 9. - 16. April
Dies sind die Teams, die noch um die UEFA Conference League 2025/26 kämpfen.
HQ
Die UEFA Conference League, der dritthöchste UEFA-Klubwettbewerb, wird am Donnerstag, den 16. April, mit jeweils einem Team aus jedem Land fortgesetzt: Crystal Palace (England), Fiorentina (Italien), Rayo Vallecano (Spanien), Straßburg (Frankreich), Mainz (Deutschland), AEK Athen (Griechenland), Shakhtar Donezk (Ukraine) und Alkmaar (Niederlande).
Rayo Vallecano, einer der Favoriten für den Wettbewerb, beginnt den Spieltag am Nachmittag, bevor der Rest zur üblichen Abendzeit beginnt.
Conference League-Spiele am Donnerstag, den 9. April
- Rayo Vallecano gegen AEK Athen — 18:45 MESZ / 17:45 BST
- Mainz gegen Straßburg — 21:00 MESZ / 20:00 BST
- Crystal Palace gegen Fiorentina — 21:00 MEST / 20:00 BST
- AZ Alkmaar gegen Shakhtar Donetsk — 21:00 MESZ / 20:00 BST
Conference-League-Spiele am Donnerstag, den 16. April
- AZ Alkmaar gegen Shakhtar Donetsk — 18:45 MESZ / 17:45 BST
- Straßburg gegen Mainz — 21:00 MESZ / 20:00 BST
- Fiorentina gegen Crystal Palace — 21:00 MESZ / 20:00 BST
- AEK Athen gegen Rayo Vallecano — 21:00 MESZ / 20:00 BST
Nach den Viertelfinals finden die Halbfinals am 30. April und 7. Mai statt, das Finale ist für den 27. Mai angesetzt. Wer glaubst du, wird diese Saison die Conference League gewinnen?