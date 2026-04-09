UEFA Conference League Viertelfinale: Spielplan für Donnerstag, 9. - 16. April

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Die UEFA Conference League, der dritthöchste UEFA-Klubwettbewerb, wird am Donnerstag, den 16. April, mit jeweils einem Team aus jedem Land fortgesetzt: Crystal Palace (England), Fiorentina (Italien), Rayo Vallecano (Spanien), Straßburg (Frankreich), Mainz (Deutschland), AEK Athen (Griechenland), Shakhtar Donezk (Ukraine) und Alkmaar (Niederlande).

Rayo Vallecano, einer der Favoriten für den Wettbewerb, beginnt den Spieltag am Nachmittag, bevor der Rest zur üblichen Abendzeit beginnt.

Conference League-Spiele am Donnerstag, den 9. April



Rayo Vallecano gegen AEK Athen — 18:45 MESZ / 17:45 BST



Mainz gegen Straßburg — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Crystal Palace gegen Fiorentina — 21:00 MEST / 20:00 BST



AZ Alkmaar gegen Shakhtar Donetsk — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Conference-League-Spiele am Donnerstag, den 16. April



AZ Alkmaar gegen Shakhtar Donetsk — 18:45 MESZ / 17:45 BST



Straßburg gegen Mainz — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Fiorentina gegen Crystal Palace — 21:00 MESZ / 20:00 BST



AEK Athen gegen Rayo Vallecano — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Nach den Viertelfinals finden die Halbfinals am 30. April und 7. Mai statt, das Finale ist für den 27. Mai angesetzt. Wer glaubst du, wird diese Saison die Conference League gewinnen?