UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften 2025: Termine, Veranstaltungen und wie man live zuschaut

Die UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften 2025 finden diese Woche von Mittwoch, 22. Oktober, bis Sonntag, 26. Oktober, statt. Fans des Bahnradsports müssen sich jedoch auf einige unbequeme Zeitpläne einstellen, da die diesjährige Ausgabe in Chile stattfindet.

In diesem Wettbewerb gibt es 11 Disziplinen für Männer, 11 für Frauen: Einzel- und Mannschaftsverfolgungen, Sprint- und Teamsprints, Keirin, Madison, Omnium, Scratch, Punkterennen, Eliminierung und 1-km-Zeitfahren.

Aufgrund der Zeitverschiebung findet die meiste Action jedoch nachts statt. Die Events an Tag 1 beginnen um 23:30 Uhr MESZ, 22:30 Uhr BST (am Mittwoch, den 22. Oktober) und enden um 01:40 Uhr MEZ, 00:40 Uhr BST.

So sehen Sie die UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften

In vielen europäischen Ländern werden diese Veranstaltungen im öffentlich-rechtlichen oder frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Dazu gehören:



Belgien: RTBF, VRT 1



Tschechische Republik: CT Sport



Dänemark: TV 2 Sport



Ungarn: MTVA



Italien: RAI Sport



Niederlande: NPO 1 Extra



Frankreich: Eurosport



Portugal: RTP Spielen



Slowakei: STVR



Spanien: TVE



Schweiz: RTS



Vereinigtes Königreich: BBC



Beachten Sie jedoch, dass nicht jedes Land die Ereignisse live überträgt, sondern einige stattdessen Wiederholungen oder verzögerte Übertragungen zeigen. Außerdem werden einige Länder die Veranstaltungen auch kostenlos live auf YouTube übertragen, aber nur in Ländern ohne offiziellen TV-Sender. Weitere Informationen finden Sie hier.