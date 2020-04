Ubisoft verteilt Assassin's Creed 2 gratis

Ubisoft bestätigt nach einigen Gerüchten nun offiziell, dass die PC-Version von Assassin's Creed 2 noch bis zum 17. April kostenlos im Uplay-Dienst heruntergeladen werden kann. Wer sich das sehr gute Spiel rechtzeitig sichert, darf es anschließend behalten, solange der Dienst besteht. Die Ankündigung ist Teil der von Ubisoft geförderten Initiative "Play Your Part, Play at Home", mit der sie Menschen helfen wollen, zu Hause zu bleiben. Das französische Unternehmen verteilt schon seit Anfang April Games und bereitet diverse Bonusaktionen für die Spieler vor, um ihnen dabei zu helfen, die notwendige soziale Distanz aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen zu allen Angeboten findet ihr bei Ubisoft.

In Assassin's Creed 2 können Spieler Italien in der Renaissance als Meisterassassine Ezio erkunden, der die tödliche Berufung seiner Vorfahren fortsetzt. In diesem spannenden Kapitel der Serie werden die Spieler ihre Fähigkeiten als Attentäter verbessern, indem sie die Waffen und Werkzeuge des legendären Leonardo Da Vinci nutzen, um gegen die Verschwörung der Templer vorzugehen. Das zweite Kapitel der Reihe ist ein tolles Spiel, das man sich auch heute noch gut anschauen kann.