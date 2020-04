Ubisoft bietet kostenlose Spiele in einer einmonatigen Kampagne an

Ubisoft hat diesen Monat eine Kampagne mit diversen Angeboten, Testversionen und Rabatten für all diejenigen vorbereitet, die sich aufgrund des anhaltenden Coronavirus-Ausbruchs jetzt zu Hause aufhalten wollen oder sollen. Das erste kostenlose Spiel ist Rayman Legends und es ist nur noch wenige Stunden lang (bis zum 3. April, 15:00 Uhr) auf Uplay, der PC-Plattform des Unternehmens, verfügbar. Als Nächstes werden Spieler auf der Xbox One bis um 9. April Starlink: Battle for Atlas kostenlos spielen können. In Zukunft wird es Versuche und Angebote geben, zum Beispiel für Assassin's Creed und Just Dance.

