Ubisoft s NFT-RPG, Champions Tactics: Grimoria Chronicles, soll im Oktober eingestellt werden

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Es ist das Ende des Weges für Champions Tactics: Grimoria Chronicles, Ubisofts NFT-rundenbasiertes RPG. In einer Stellungnahme auf dem Discord-Kanal des Spiels wurde bekanntgegeben, dass das Projekt bald eingestellt wird, mit Plänen, den Titel im Oktober 2026 vollständig einzustellen.

Der offizielle letzte Betriebstag von Champions Tactics ist für den 30. Oktober geplant, mit einigen Änderungen bis dahin, um sicherzustellen, dass die Fans über die bevorstehende Schließung informiert sind. Zum einen werden In-App-Käufe auf allen Plattformen deaktiviert, und das geschieht auch, als das Spiel im Mai von der Web3-Unterstützung wegging, um sich neu zu erfinden.

Die Schließungsankündigung lautet: "Nach sorgfältiger Überlegung haben wir beschlossen, das Spiel abzubrechen. Die Champions Tactics-Server werden am 30. Oktober offiziell abgeschaltet.

"Bis dahin bleibt das Spiel voll spielbar, und unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Spieler das Erlebnis auch in diesen letzten Monaten weiterhin genießen können. Im Rahmen dieses Übergangs werden In-App-Käufe auf allen Plattformen deaktiviert.

"Wir möchten Ihnen aufrichtig für Ihre Unterstützung, Leidenschaft und Ihr Engagement für Champions Tactics danken. Weitere Details und Erinnerungen werden geteilt, je näher wir dem Schließungstermin kommen."

Champions Tactics wurde 2024 gestartet und hat einen herausfordernden Lebenszyklus hinter sich, was vor allem auf das Design rund um NFTs zurückzuführen ist, die für viele Nutzer weiterhin ein Streitpunkt sind. Die Idee des Spiels war es, Ingame-Währung oder Kryptowährung zu verwenden, um Charaktere für das Spiel zu kaufen, aber dieses Design hat sich nie wirklich durchgesetzt.