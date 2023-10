Ubisoft-Manager: Physische Medien werden nicht verschwinden

HQ

Ubisofts Senior Vice President Chris Early hat sich zum scheinbaren Tod physischer Spiele geäußert und behauptet, dass sie jetzt vielleicht nicht die Norm sind, aber sie werden nicht so schnell verschwinden.

"Es gibt einen Markt für Sammlereditionen" sagt Early in einem Blogbeitrag. "Es gibt den Aspekt, physische Gegenstände zu verschenken und den Menschen den Zugang zu ermöglichen, damit sie ein Spiel einfach in einem Geschäft kaufen und an ihre Freunde oder Familie verschenken können. Einige Leute werden immer den physischen Datenträger besitzen wollen. Ich glaube einfach nicht, dass es verschwinden wird. Glaube ich, dass die physischen Verkäufe im Laufe der Zeit zurückgehen könnten? Sicher, aber wird es jemals ganz verschwinden? Ich glaube nicht."

Kürzlich haben wir gesehen, dass der US-Shop Best Buy keine physischen Medien mehr verkaufen wird, was ein großer Sargnagel für physische Spiele zu sein schien.

Kaufen Sie Ihre Spiele immer noch als physische Discs? Oder setzen Sie voll auf digitale Medien?