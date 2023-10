Bericht: Best Buy wird den Verkauf physischer Medien im Jahr 2024 einstellen

HQ

Es ist absolut nicht zu leugnen, dass digital vertriebene Spiele zunehmen und physische Medien rückläufig sind. Und das geschieht schnell. Jetzt scheint es, als stünden wir an einem Wendepunkt, denn ein Bericht von The Digital Bits besagt, dass der größte amerikanische Elektronikhändler Best Buy beschlossen hat, den Verkauf aller physischen Medien einzustellen und möglicherweise schon Anfang 2024 zu beenden.

Dazu gehören nicht nur Spiele, sondern auch Filme auf 4K, Blu-ray, DVD und Musik (und mehr). Die Entscheidung gilt sowohl online als auch in der Filiale. Und es scheint, dass dies nur der Anfang ist, da ein weiterer Riese - Walmart - Gerüchten zufolge in die gleiche Richtung gehen wird, so der CEO von Limited Run Games, Josh Fairhurst. Und davon sollte er ein Lied singen, denn sein Unternehmen hat sich auf physische Videospiele und Collector's Editions spezialisiert.

In letzter Zeit wurde gemunkelt, dass Nintendos nächste Konsole in zwei Versionen auf den Markt kommen wird, von denen eine 2024 rein digital sein wird, und es wurde kürzlich durchgesickert, dass Microsoft im nächsten Jahr eine volldigitale Xbox Series X plant. Hinzu kommt, dass Sony erst vor wenigen Tagen mit der PlayStation 5 Slim einen rein digitalen Vorstoß unternommen hat - und es scheint, als könnten physische Spiele sehr bald der Vergangenheit angehören (was es für den PC schon seit Ewigkeiten ist), da die Läden sie nicht verkaufen und die Konsolen sie nicht spielen werden.

Was halten Sie von dieser Entwicklung?