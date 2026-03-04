Ubisoft erkennt schließlich die Existenz von Assassin's Creed: Black Flag Resynced an

Wir können endlich anfangen, über Assassin's Creed: Black Flag Resynced auf eine Weise zu sprechen, die von Gerüchten und Berichten umgeben ist. In einem kürzlichen Markenupdate für die Serie hat der französische Publisher endlich die Existenz des Spiels in den Augen der Öffentlichkeit anerkannt und angedeutet, dass wir bald mehr Substanz darüber sehen sollten.

Der Hinweis ist kurz, sagt aber viel aus, wobei Ubisofts vollständige Kommentare erklären: "Spekulationen über Assassin's Creed sind nicht neu, aber es lohnt sich, es zu wiederholen: 'Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt." Nun, außer dass in diesem Fall einige Flüstereien etwas mehr Wind in den Segeln haben. Halte dein Fernrohr am Horizont."

Was auch offensichtlich ist, ist, dass die Neuigkeiten zu Black Flag Resynced nicht sofort nahe sind, da Ubisoft über "bevorstehende Updates" für die Serie spricht, wobei dieses Projekt nicht erwähnt wird. Aber dennoch sind dies zumindest positive Nachrichten für diejenigen, die verzweifelt als legendärer Piraten-Attentäter Edward Kenway ans Deck der Jackdaw zurückkehren wollen.