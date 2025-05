Ubisoft enthüllt die Roadmap für Rainbow Six: Siege X

HQ

Ubisoft hat zum ersten Mal bei der Veröffentlichung am 10. Juni damit begonnen, zu teasern, was Rainbow Six: Siege X den Fans bieten würde, als das Spiel zum ersten Mal enthüllt wurde und als wir zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, es selbst auszuprobieren. Jetzt, da die Veröffentlichung immer näher rückt, wurden eine Menge neuer Informationen über die Fortsetzung des Shooters präsentiert.

Eine dieser Informationen, die detailliert beschrieben wurde, bezog sich auf die Roadmap des Spiels, von der wir jetzt wissen, wie die ersten drei offiziellen Saisons nach der Veröffentlichung aussehen und sie bieten werden. Die erste wird zusammen mit dem Debüt am 10. Juni erscheinen und den Namen Operation Daybreak tragen und eine Überarbeitung von Clash mit sich bringen, alle neuen Ergänzungen und Optimierungen, die Siege X ausmachen, sowie zeitlich begrenztere Events, Verbesserungen bei Anti-Cheating und Anti-Toxizität und auch Balance-Updates. Ubisoft behauptet, dass es sich zu all diesen Funktionen "verpflichtet" hat und dass sie am 10. Juni erscheinen werden.

Darauf folgt eine dritte Staffel für die 10. Klasse, die noch kein festes Datum hat. Was wir wissen, ist, dass es eine neue defensive Operator, eine neue Waffe, Updates für den Dual Front -Modus, drei modernisierte Karten, eine Verbesserung des E-Sport-Tabs, mehr saisonale Events, einen frischen Battle Pass, Siege Cup Action und Squad-Stat-Informationen zum Bestaunen bringen wird.

Danach wird die letzte Saison des Jahres eine überarbeitete Angriffswaffe Operator, eine neue Cross-Operator -Waffe, eine komplett überarbeitete Karte und zwei modernisierte Karten, Verbesserungen bei Training und Onboarding, Ranglistenverbesserungen, Dual Front -Updates, Balance-Änderungen, Optimierungen im E-Sport-Tab, mehr Siege Cups, eine neue Trainings-Playlist, mehr saisonale Events, Ein frischer Battle Pass und ein besonderes Event zum 10-jährigen Jubiläum.

Sie können all dies in der untenstehenden Roadmap sehen, mit der Erwartung, dass bald feste Termine hinzugefügt werden.