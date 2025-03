Rainbow Six: Siege X Vorschau: Ubisofts Siege-Entwicklung ist vertraut, aber willkommen

Auch wenn es nur natürlich erscheinen mag, ein Spiel, das mehrere Jahre alt ist, mit einer frischeren und moderneren Alternative zu aktualisieren, hat die erste Welle erfolgreicher Live-Service-Spiele bewiesen, dass dies nicht immer ein nahtloser und unkomplizierter Prozess ist. Es hat Jahre gedauert, bis Destiny 2 wieder in einen Zustand zurückgekehrt ist, mit dem Destiny 1 Fans zufrieden waren, Smite 2 hat wirklich Mühe, die Fans dazu zu bringen, das Original hinter sich zu lassen, und man könnte argumentieren, dass Overwatch 2 trotz der Spielerzahlen noch nie so beliebt war wie Overwatch auf seinem Höhepunkt, und jetzt stehen Ubisoft und Rainbow Six: Siege vor dem gleichen Dilemma. In diesem Jahr feiert Siege sein 10-jähriges Bestehen - und während dies die typischen Ergänzungen von neuen Saisons, Karten, Operators und dergleichen beinhaltet - wird es auch die Ankunft eines brandneuen Siege -Erlebnisses geben, eine Fortsetzung, die Ubisoft eindeutig nicht als die große Siege 2 bezeichnen möchte.

Es ist bekannt als Rainbow Six: Siege X. Während diese Namenskonvention einige von Ihnen vermuten lässt, dass es sich um eine Art skurrilen Ableger oder vielleicht sogar eine Lite-Version handelt, ist es in der Praxis nichts dergleichen. Dies ist das Siege 2, von dem Ubisoft nicht möchte, dass Sie es als Siege 2 betrachten, und das sowohl eine Vielzahl aufregender Elemente, als auch ein paar Sorgen mit sich bringt.

HQ

Bevor ich auf die Änderungen eingehe, möchte ich noch einmal grundlegend klarstellen, dass Siege X Rainbow Six: Siege ist. Das taktische Shooter-Gameplay, das so ziemlich immer noch der Goldstandard für diesen Teil des Genres ist, bleibt hier wirksam. Du hast Ziele, die du erobern oder verteidigen musst, verschiedene defensive und offensive Werkzeuge und Waffen, mit denen du deine Arbeit erledigen kannst, Bewegungen und zerstörerische Physik, die es dir ermöglichen, eine Aufgabe auf vielfältige Weise anzugehen, und ein straffes Feuergefechtssystem, das herausfordernd und anspruchsvoll sein kann, aber wenn du es meisterst, fühlt es sich unübertroffen an. Siege X hat all das, außer dass es das Siege -Erlebnis auf eine Art und Weise ankurbelt, wie es alle Fortsetzungen tun.

Ob es sich um eine verbesserte und bessere Grafik, auffälligere Effekte, größere Umweltzerstörung, mehr Anpassungsoptionen, verbesserte Menüs, eine straffere Leistung oder zusätzliche Mechaniken handelt, die dem Original noch zu fehlen scheinen... Siege X hat all das und noch einiges mehr. Das Spiel aus dem Jahr 2015 sieht seit Jahren alt aus und fühlt sich auch so an, und dieser Titel - obwohl er beim besten Willen keine Schönheit ist, ist ein klarer Fortschritt gegenüber dem Vorgänger. Aber die Sache ist die: Nur sehr wenige Leute kommen zu Siege, um ein beeindruckendes Spielerlebnis zu erleben. Wenn du das möchtest, gibt es eine Fülle von RPGs und Einzelspieler-Action-Adventures zur Auswahl. Wenn Sie spannende und kompetitive Multiplayer-Kämpfe wollen, ist Siege genau das Richtige.

Siege X geht noch einen Schritt weiter, indem es alles an dieser Front auf das Maximum hochfährt, was bedeutet, dass ihr jetzt Gasleitungen zerstören könnt, um eine Spur von Feuer und Zerstörung auf der Karte zu hinterlassen, oder einen Feuerlöscher knallen lassen könnt, um einen verwirrenden Wolkeneffekt zu erzeugen. Sie können beim Abseilen sprinten und sich schließlich sogar um Ecken abseilen, anstatt manuell absteigen und den Vorgang neu starten zu müssen... Der Ton wurde verbessert, sodass es einfacher ist, Feinde allein anhand von Geräuschen zu lokalisieren, und ihr könnt jetzt euren Schatten in der Egoperspektive sehen, um zu sehen, ob er euer Versteck verrät. Es mag trivial klingen, aber das sind alles Dinge, die einem Multiplayer-Spiel, das in der ersten Hälfte des Lebenszyklus von Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht wurde, tendenziell fehlen.

Aber nochmals, während es viele vielversprechende kleine Funktionen gibt, die Siege Spieler auf der ganzen Welt sabbern lassen, scheint Ubisoft zu verstehen, dass die aktuelle Formel absolut fantastisch ist, weshalb in Siege X die Benutzeroberfläche sehr ähnlich bleibt, fast genau gleich, um ehrlich zu sein, Und die Charaktere tun alle die gleichen Dinge, die wir seit Jahren von ihnen kennen. Es gibt kein "neues Perk-System" oder "Artefakte", die die Spielweise ändern. Ubisoft hält das Format Siege so rein wie möglich und nimmt gleichzeitig die vielen notwendigen Änderungen vor, die dieser Multiplayer-Shooter benötigte, um ihn Mitte bis Ende der 2020er Jahre relevant zu machen.

Bevor ich mich der Frage zuwende, wie Spieler damit rechnen können, von Siege zu Siege X zu wechseln, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die eine wirklich große Neuerung in diesem Follow-up lenken: Dual Front. Dies ist ein neuer Spielmodus, der exklusiv für Siege X verfügbar ist. Es treten zwei Sechserteams (ja, sechs nicht fünf) in einem sich fast entwickelnden Kampfformat gegeneinander an. Jedes Team erhält die gleichen Ziele, die es zu erfüllen gilt, aber gespiegelt, was bedeutet, dass ihr beide Punkte zum Angreifen und Verteidigen habt. Die Art und Weise, wie Dual Front sich entfaltet, ist, dass es in vielerlei Hinsicht ein Tauziehen ist, so dass das erste Team, das die erforderlichen Punkte erzielt, gewinnt. Du denkst vielleicht, dass ausgewachsene Aggression und Angriff hier die Lösung sind, um das Ziel des Feindes zu überwältigen und auf den Sieg zu schießen, aber eine solide Verteidigungsleistung könnte dir wichtige Minuten verschaffen, die es dir ermöglichen, strukturiertere Angriffe zu entwerfen und keine wilden Angriffe, die eine Spur von Leichen hinterlassen. Und ja, ich sagte eine "Spur oder Leichen", weil es in Dual Front Respawning gibt. Wenn du stirbst, musst du etwa 30 Sekunden warten, aber dann kannst du zur Action zurückkehren und sogar Operators im Handumdrehen austauschen, wenn nötig, was diesen Modus viel fehlerverzeihender macht, während die charakteristische Siege Herausforderung und Komplexität erhalten bleibt.

Manchmal gibt es auch hier zusätzliche Ziele, wie z. B. eine Geisel zu befreien, aber die Siegbedingung bleibt die gleiche: sich durch die Karte arbeiten und den wichtigsten Verteidigungspunkt des Feindes öffnen und einnehmen. Es ist ein Modus, von dem ich persönlich nicht glaube, dass er ganz die gleiche Magie hat wie der traditionelle und rücksichtslose Siege, aber ich sehe das Potenzial, das er birgt, vor allem, um eine breitere Spielerbasis anzusprechen, die nach etwas sucht, das zwischen den sehr lässigen Team-Deathmatch-Optionen und der schweißtreibenderen Rangliste liegt. Aus diesem Grund wird Dual Front eine Zukunft in Siege X haben und ich bin gespannt, wie Ubisoft es weiter ausbaut.

Wie auch immer, wie geht Ubisoft den Transfer von Spielern von Siege zu Siege X an? Der Prozess ist eigentlich sehr einfach, wenn Sie eine Kopie von Siege haben, können Sie auch auf der jeweiligen Plattform auf die Gesamtheit von Siege X zugreifen. Alle deine freigeschalteten Operators werden übertragen, ebenso wie dein Fortschritt, deine Skins und dein Zugang zu Ranked und den kompetitiven Modi. Wenn du das nicht bist, ist die gute Nachricht, dass Siege X teilweise kostenlos spielbar sein wird. Ein Teil des Spiels wird für alle zugänglich sein, aber wenn Sie das uneingeschränkte Siege X -Erlebnis haben möchten, müssen Sie für den vollständigen Titel bezahlen. Im Wesentlichen ist dies Ubisofts Weg, seine bestehende Spielerbasis zu erhalten, aber auch Siege X wie den perfekten Einstieg für neue Fans erscheinen zu lassen, etwas, das durch ein verbessertes und angepasstes Onboarding-System verbessert wird, das entwickelt wurde, um die Vor- und Nachteile sowie Dos und Don'ts dieses Spiels effektiver zu vermitteln.

Andernfalls behält Siege X weiterhin eine ähnliche Livedienststruktur bei. Ubisoft verspricht, dass es im ersten Jahr darum gehen wird, ein paar neue Goodies hinzuzufügen, aber vor allem um die Übertragung bestehender Inhalte auf diese neue Version. In diesem Sinne können wir uns auf drei "modernisierte" Karten pro Monat freuen, sowie auf entweder eine wiederkehrende oder eine neue Operator, die jeden Monat hinzugefügt wird, alles zusätzlich zu den typischen Battle Passes, Events und anderen Live-Elementen, die wir häufig in allen GaaS-Titeln sehen. Gemäß den "modernisierten" Karten, die beim Debüt vorhanden sein werden, können wir davon ausgehen, dass Clubhouse, Chalet, Bank, Kafe und Border enthalten sein werden, wobei jede neue Teile und auch verbesserte und aktualisierte Elemente enthält.

Aber auch hier ist das Wichtigste, was man beachten sollte, nicht, ob Ubisofts Pläne Sinn machen und kohärent sind, denn von außen und dem kurzen Teil, mit dem ich mitmachen konnte, ist es mehr als klar, dass dies der Fall sein wird. Entscheidend ist, ob diese Entwicklung von Siege zu Siege X reibungslos und mit begrenzten technischen Problemen verläuft. Die Fans müssen dieses Spiel als einen positiven Schritt nach vorne für das Siege -Franchise sehen, denn wenn es beim Debüt damit zu kämpfen hat, wird es einen immensen Kampf vor sich haben, um die Leute auf der ganzen Linie wieder auf seine Seite zu bringen. Die Geschichte ist einer der größten Lehrer, und alles, was wir tun müssen, ist, mit dem Finger auf Overwatch 2 und Destiny 2 und andere Fortsetzungen zu zeigen, um zu zeigen, wie prekär diese Art von Evolution ist. Während ich also von meiner Zeit mit Siege X im Allgemeinen beeindruckt und interessiert daran war, zu sehen, was die Zukunft für das Spiel bereithält, Die Jury aus Fans ist letztlich das Einzige, was bei dieser Art von Spielen zählt.