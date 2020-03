Ubisoft bespricht Immersive Mode in Ghost Recon: Breakpoint

Wir hören nun schon seit einiger Zeit von einem neuen Spielmodus in Ghost Recon: Breakpoint, wissen bislang allerdings noch nicht wirklich, wie der genau aussehen könnte. Nachdem Ubisoft letztes Jahr hat einsehen müssen, dass ihr ambitionierter Shooter konkreter ausgerichtet werden muss, haben sie begonnen den sogenannten "Immersive Mode" anzusprechen. Gestern haben wir eine genauere Vorstellung davon bekommen, wie sich das Team die Neuinterpretation der gesamten Erfahrung vorstellt:

Im folgenden Trailer erklärt das Team, dass der immersive Modus viele der Live-Service-Elemente entfernt, über die sich Spieler im ursprünglichen Spiel beschwert haben (konkret verschwindet unter anderem der Gear-Score und die Präsenz anderer Spieler im Hub). Stattdessen soll alles realer und eher auf Einzelspieler ausgerichtet werden. Außerdem können die Einstellungen stark angepasst werden, sodass ihr bei Feindbeschuss wirklich in die Klemme geratet und Provokation meist in einem Fehlschlag enden wird. Der Immersive Mode erscheint am 24. März in Ghost Recon: Breakpoint.