Ghost Recon: Breakpoint mangelte es an "Differenzierungsfaktoren", die es abheben

Ubisoft hat gestern drei große Titel, die bereits für Anfang des nächsten Jahres datiert waren, überraschend verschoben und Geschäftsergebnisse kommunizieren müssen, die deutlich unter den Erwartungen lagen. Einer der Gründe dafür war die unterwältigende Leistung von Ghost Recon: Breakpoint, sieht der Publisher ein:

"Wir haben das Potenzial unserer letzten beiden AAA-Veröffentlichungen nicht ausgeschöpft. Bei Ghost Recon: Breakpoint schien die Qualität des Spiels - basierend auf [Eindrücken] der E3, Gamescom und Previews, sowie unseren neuesten, internen Spieletests - wie geplant auszufallen, obwohl die Rezeption und die Verkäufe in den ersten Wochen sehr enttäuschend ausfielen. Wie bei früheren Titeln werden wir das Spiel weiterhin unterstützen und der Community zuhören, um die notwendigen Verbesserungen zu erzielen", sagte Ubisoft-CEO Yves Guillemot.

Ubisoft hat jedoch einige Gründe für die unerwartet schlechte Performance ihrer Spiele identifiziert: "Es ist schwieriger, Interesse für eine Fortsetzung eines Live-Multiplayer-Spiels zu wecken", weshalb sichergestellt werden muss, dass vor den neuen Iterationen dieser Spiele mehr Zeit bleibt. Der Bericht fügt hinzu, dass Gameplay-Innovationen "perfekt implementiert" werden müssen, was bei Ghost Recon: Breakpoint nicht der Fall war. Von Breakpoint werde behauptet, so Ubisoft, dass es "von einem erheblichen Teil der Community stark abgelehnt wird".

Ubisoft schreibt weiter, dass es nicht genügend "Differenzierungsfaktoren" gegeben habe, die Breakpoint von anderen Spielen abheben. Dadurch wurde es erschwert, "dass die eigentlichen Eigenschaften des Spiels herausstachen": "Wir gehen diese Probleme direkt an und nehmen bereits bedeutende Änderungen an unseren Herstellungsprozessen vor. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns anpassen und weiterentwickeln können, wie wir es viele Male erfolgreich in der Vergangenheit getan haben."

Was muss Breakpoint eurer Meinung nach anders machen?

