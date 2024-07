Über die Bedeutung der Musik und der handgemachten ASL-Animation von Harmonium

Die drei Projekte, die wir letzten Monat am Netflix-Stand auf dem Summer Game Fest gesehen haben, waren sehr bewegend. Die inklusive Sozialsimulation Cozy Grove: Camp Spirit, das wunderschön einzigartige Arranger: A Role-Puzzling Adventure und vor allem das Musikabenteuer Harmoinium: The Musical. Das letzte Spiel wurde von größtenteils gehörlosen Entwicklern für gehörlose und nicht-gehörlose Spieler erstellt, und es schien uns, dass es etwas ganz Besonderes werden wird, wenn es später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

In dem ebenfalls speziellen Interview mit "den Matts", Co-Schöpfer Matt Daigle und Creative Director Matt Korba erfahren wir alles über Melodys Abenteuer und was in die Entstehung eines so seltsamen Erlebnisses eingeflossen ist.

"Das ganze Ziel bei der Entstehung des Musicals war, dass es auch ein visuelles Erlebnis wird", erklärt Daigle, der selbst gehörloser Musiker ist. "Man sieht also, dass es Farben, Vibrationen und Ausdrücke gibt, die von Dingen explodieren, wenn sie berührt werden, um die Musik zu repräsentieren. Handformen sind der größte Teil der Kommunikation mit einer gehörlosen Person in der amerikanischen Gebärdensprache. All diese Dinge wollten wir auch einbeziehen. Für Melody ist es visuell zugänglich, den Genuss der Musik um sie herum zu sehen. Und für die Gamer, gehörlose Gamer, sie können es visuell genießen und sie lernen gleichzeitig etwas über Musik."

"Wir haben eine verrückte Animationspipeline", fügt Korba später hinzu und beschreibt die Art und Weise, wie das Spiel fast wie ein Old-School-Cartoon animiert wurde. "Wir haben uns von Anfang an dafür entschieden, statt Motion Capture alles von Hand zu machen, was selten vorkommt, dass ASL für das ganze Spiel so animiert wird. Wir wollten das machen, damit wir es stilistisch halten können. Und unsere Pipeline besteht im Grunde darin, dass wir das Skript gleichzeitig auf Englisch und ASL schreiben. Wir gehen hin und her mit ASL, und dann ist Matt unser ASL-Master. Er wird Referenzvideos drehen. Unser Charakter ist Filipina. Wir haben also auch zwei gehörlose philippinische Schauspielerinnen, die dann die ASL nehmen und sie für unsere Animatoren darstellen werden. Und dann haben wir ein Animationsteam mit zwei gehörlosen Animatoren, die sozusagen die Führung übernehmen und alles in ASL animieren. Matt wird den letzten Check machen und dann geht es ins Spiel. Es ist also ein ziemlich wilder, langer Prozess, aber das ist das Ergebnis, das wir am Ende haben."

Als ob es das Schicksal wollte, wurde unser vollständiges Interview mit The Odd Gentlemen versehentlich für eine kurze Zeit stummgeschaltet, aber keine Sorge, wir haben sowohl Untertitel als auch ASL-Interpretation für das gesamte Video. Harmonium: The Musical erscheint 2024 auf Netflix, PC und Xbox.