Two Point Campus studiert 2022 PC und Konsolen

Two Point Studios hat sich auf dem Summer Games Fest blicken lassen, um das Spiel offiziell vorzustellen, das bereits vor zwei Wochen im Microsoft Store gesichtet wurde. Two Point Campus heißt das Game, das auf der Erfolgsformel von Two Point Hospital aufbaut und irgendwann im kommenden Jahr auf PC und Konsolen erscheinen soll.

Die Spieler dürfen sich auf die bekannten Simulationsaspekte freuen, doch diesmal geht es wieder zurück auf die Schulbank, bzw. in die Uni. Diesmal müssen wir einen eigenen Universitätscampus aufbauen und dürfen neben Algebra und Sprachwissenschaften auch fantasievolle Kurse, wie mittelalterliche Ritterkunde anbieten. Im Gegensatz zum direkten Vorgänger dürfen wir diesmal auch unter freiem Himmel bauen, was ungleich mehr Freiheit beim Bauen und Anordnen der Schulgebäude bedeutet.

Quelle: Two Point Studios.