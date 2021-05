Gerücht: Two Point Studios arbeitet an Universitätsmanagement Two Point Campus

Eine frisch aufgesetzte Produktseite im Microsoft Store enthüllte versehentlich ein noch unangekündigtes, neues Spiel von Two Point Studios, den Entwicklern von Two Point Hospital. Diesmal geben wir die Kontrolle über ein Krankenhaus voller Patienten mit seltsamen Krankheiten ab, um stattdessen unseren eigenen Universitätscampus zu verwalten.

Als Leiter einer Universität ist es in Two Point Campus unsere Aufgabe, Studenten kennenzulernen, sie zu unterhalten und ihre Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen. Damit unsere Anlage gefragt ist, müssen wir deshalb nicht nur die staubigen Fächer, wie Mathematik, Sprachen und Naturwissenschaften anbieten, sondern auch ein paar außergewöhnliche Kurse bereitstellen. Als Beispiel werden auf der Produktseite etwa die Ritterschule oder Gastronomie genannt.

Im Gegensatz zum vorherigen Werk der Entwickler dürfen wir in Two Point Campus wohl nicht nur Inneneinrichter spielen, sondern uns um das gesamte Campusgelände kümmern und Außenbereiche gestalten. Da das Spiel noch nicht offiziell angekündigt wurde, wissen wir nicht, ob es auch für andere Plattform als PC, Xbox Series und Xbox One geplant ist. Auch das Erscheinungsdatum ist noch unbekannt, deshalb müssen wir auf weitere Details warten.

Quelle: Wario64 & WalkingCat.