Twisted Metal Staffel 2 bekommt im Juli Premierentermin in einem lustigen Clip

Wir wussten bereits, dass die zweite Staffel der Twisted Metal-Reihe diesen Sommer Premiere feiern würde, und PlayStation Productions hat beschlossen, nicht das Ende von The Last of Us Staffel 2 abzuwarten, um uns das genaue Datum zu nennen.

Der lustige Clip unten zeigt, dass Twisted Metal Staffel 2 am 31. Juli auf Peacock Premiere feiern wird. Es gibt uns auch ein paar Einblicke in die explosive Action, die uns erwartet, nachdem Anthony Mackies John Doe, Stephanie Beatriz' Quiet und Samoa Joe/Will Arnetts Sweet Tooth am titelgebenden Turnier teilnehmen. Sieht so aus, als ob uns eine weitere anständige Staffel des Fernsehens bevorsteht, oder irre ich mich?