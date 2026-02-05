Turok: Origins legt das Veröffentlichungsfenster für den Herbst 2026 fest, Nintendo Switch 2-Start

HQ

Turok: Origins scheint Saber Interactive nach Warhammer 40,000: Space Marine II einen weiteren großen Koop-Shooter-Sieg zu bringen, und wir nähern uns einem Veröffentlichungstermin mit einem neuen Startfenster. Anstatt das Spiel nur an seinem allgemeinen Veröffentlichungsfenster 2026 festzuhalten, wissen wir jetzt, dass Turok: Origins auf einen Start im Herbst 2026 abzielt.

Wir gehen davon aus, dass das Spiel nicht am 19. November erscheinen wird, aber ansonsten muss es sich vielleicht schnell einen Platz suchen, da es in diesem Jahr ohnehin schon voll aussieht. Dementsprechend bietet Turok: Origins ein ziemlich einzigartiges Erlebnis, das traditionelles Third-Person-Shooting mit der Einzigartigkeit des Turok-Universums verbindet.

HQ

Turok: Origins ist ein Teil dessen, was das mit Dinos gefüllte Nintendo Direct: Partner Showcase ausmacht. Wenn Sie einen ersten Eindruck davon bekommen möchten, wie das Spiel hier zu spielen ist, schauen Sie sich hier unsere Vorschau an. Oder Sie können den Trailer oben im Direct ansehen.