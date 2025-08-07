Turn 10 verspricht weitere Unterstützung für Forza Motorsport

HQ

Im Zuge der umfassenden Entlassungen von Microsoft, bei denen die Xbox-Abteilung, einschließlich Turn 10 Studios, einen erheblichen Schlag erlitten hat, herrschte ein unangenehmes Schweigen der Entwickler. Dieser Mangel an Kommunikation hat die Spekulationen nur angeheizt, wobei einige Fans behaupteten, dass Forza Motorsport kurz davor stand, vollständig abgeschaltet zu werden.

Aber jetzt sind Turn 10 und Playground Games in den sozialen Medien mit einer gemeinsamen Botschaft an die Öffentlichkeit getreten und haben den Fans versichert, dass Forza Motorsport nicht tot ist und weiterhin unterstützt wird - auch wenn die bevorstehende Roadmap nicht gerade nach Aufregung schreit.

"Liebe Forza-Community, wir wissen, dass viele von euch Fragen dazu haben, was als nächstes für die Forza-Franchise ansteht, und wir schätzen die Unterstützung unserer unglaublichen Community. Wir wollten den Spielern versichern, dass Turn 10 und Playground Games weiterhin Forza Motorsport und Forza Horizon 5 unterstützen werden."

Was Forza Motorsport betrifft, bedeutet dies die Rückkehr der Track Toys Tour, gefolgt von der Ringer Tour im September. Das Team plant außerdem, in Zukunft eine vorherige Tour pro Monat zurückzubringen – eine Strategie, die sicherlich dem "End-of-Life"-Support ähnelt. Es hält die Räder am Laufen, führt aber nichts Neues ein.

Es gibt derzeit keine offiziellen Pläne für größere Updates oder Erweiterungen, obwohl die Möglichkeit nicht völlig ausgeschlossen wurde. Kurz gesagt: Forza Motorsport lebt weiter... Aber er läuft in der Boxengasse im Leerlauf, anstatt die Gerade hinunterzubrausen.

Was denkst du – hat Forza Motorsport noch Treibstoff im Tank?