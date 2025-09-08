Türkei schränkt wichtige Social-Media-Plattformen ein

HQ

Es ist keine Neuigkeit, dass die politische Situation in der Türkei in letzter Zeit etwas turbulent war. Nun wurde der Zugang zu den wichtigsten Social-Media-Plattformen, darunter X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp und andere Plattformen, in der Türkei aufgrund erhöhter politischer Spannungen eingeschränkt. Die Störungen ereigneten sich kurz nachdem die größte Oppositionspartei Pläne für Demonstrationen in Istanbul angekündigt hatte, was die Polizei dazu veranlasste, Barrikaden in der Nähe ihres Hauptquartiers zu errichten. Unabhängige Beobachter berichteten, dass sich die Konnektivität am späten Sonntag zu verlangsamen begann, was mehrere Netzwerke im ganzen Land betraf, und lokale Aufsichtsbehörden brachten den Schritt mit den anhaltenden Internetzensurpraktiken in Verbindung, während die Behörden sich noch nicht dazu geäußert haben. Was halten Sie von diesen Einschränkungen?