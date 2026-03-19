Tunic Publisher kritisiert eine Flut von KI-Spielen: "Wir haben es satt, das zu sehen"

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Die KI-Welle in der Spielebranche erreicht inzwischen einen Punkt, an dem selbst Indie-Publisher genug haben. Laut einem kürzlichen Interview mit Finji, bekannt für Publishing Tunic, ist deren Posteingang überfüllt mit KI-generierten Spielen aus aller Welt, die alle auf der Suche nach einem Publisher sind – und die Frustration ist spürbar.

"Du würdest nicht glauben, wie viele KI-Spiele wir gerade in unserem Posteingang haben. Es ist viel mehr, als ich je gesehen habe."

Rebekah Saltsman, die Leiterin von Finji, beschreibt die Situation als etwas absurd und stellt fest, dass das Volumen der KI-Projekte größer ist als je zuvor. Sie sagt ganz offen, dass sie "es leid ist, es zu sehen" und dass das Durchmachen von allem zu einer täglichen, stressigen Pflicht geworden sei.

Das Problem ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität. Laut Saltsman ist KI-generierter Code oft unzuverlässig, und die Ergebnisse generativer Grafiken werden leicht als seelenlos und etwas generisch wahrgenommen. Stattdessen fordert sie mehr rohe Prototypen – tatsächlich von Menschen erschaffen und nicht von KI-generiertem Schlamm.

"Du wärst besser dran, einfach Drahtrahmen und Programmierkunst zu schicken, um die Mechanik zu zeigen, wenn du jemandem wie uns pitchst. Wir sind Spieledesigner. Es ist unsere Aufgabe, Ihnen zu helfen, ein Team aufzubauen, das das unglaublich macht. Du musst nicht alles machen."